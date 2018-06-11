Кардинальное преображение: Муниса Ризаева предстала в образе блондинки

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Подписчики Ризаевой предположили, что девушка надела парик.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева удивила поклонников, опубликовав на странице в Instagram свою фотографию в образе блондинки.
"Друзья, мне идет быть блондинкой?" — обратилась к подписчикам Ризаева.
Некоторые фолловеры отметили, что со светлым цветом волос знаменитость стала похожа на Светлану Лободу и Екатерину Варнаву.
Кто-то, наоборот, похвалил певицу за смелую смену имиджа.
Также подписчики Ризаевой предположили, что девушка надела парик.