Кардинальное преображение: Муниса Ризаева предстала в образе блондинки

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева удивила поклонников, опубликовав на странице в Instagram свою фотографию в образе блондинки.

"Друзья, мне идет быть блондинкой?" — обратилась к подписчикам Ризаева.

Некоторые фолловеры отметили, что со светлым цветом волос знаменитость стала похожа на Светлану Лободу и Екатерину Варнаву.

Кто-то, наоборот, похвалил певицу за смелую смену имиджа.

Также подписчики Ризаевой предположили, что девушка надела парик.