Узбекистанец пытался незаконно привезти в Россию 20 литров алкоголя

В соответствии с законодательством, без уплаты таможенных пошлин в Россию можно ввозить не более трех литров алкоголя.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В аэропорту Кольцово гражданин Узбекистана, прилетевший из Ташкента, попытался пронести в багаже 20 литров крепких спиртных напитков.

Sputnik Что можно ввозить в Россию

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, пассажир проследовал через "зеленый коридор". При сканировании багажа через рентген-установку инспектор обратил внимание на содержимое в его чемодане. В результате досмотра выяснилось, что в сумке находилось 29 бутылок с крепкими напитками, произведенными в Республики Узбекистан.

Мужчина объяснил, что в Ташкенте находился в командировке, и алкоголь вез своим партнерам по бизнесу для дегустации. С таможенными правилами не знаком и о том, что нарушает закон не подозревал.

В рамках административного расследования товар направлен на экспертизу.