Узбекистанец пытался незаконно привезти в Россию 20 литров алкоголя

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В аэропорту Кольцово гражданин Узбекистана, прилетевший из Ташкента, попытался пронести в багаже 20 литров крепких спиртных напитков.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, пассажир проследовал через "зеленый коридор". При сканировании багажа через рентген-установку инспектор обратил внимание на содержимое в его чемодане. В результате досмотра выяснилось, что в сумке находилось 29 бутылок с крепкими напитками, произведенными в Республики Узбекистан.
Мужчина объяснил, что в Ташкенте находился в командировке, и алкоголь вез своим партнерам по бизнесу для дегустации. С таможенными правилами не знаком и о том, что нарушает закон не подозревал.
В рамках административного расследования товар направлен на экспертизу.