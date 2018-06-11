В Узбекистане объявили дату празднования Рамадана

Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, продолжительность непрерывного отдыха на Рамадан в республике, установлена в три дня.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Представители мусульманского духовенства Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана приняли решение о дате празднования Рамадана, пишет Uznews.

Об этом было объявлено на совместной встрече в Ташкенте. Духовные лидеры установили 15 июня в качестве дня празднования Рамадана.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Президент разрешил узбекистанцам отдыхать на Рамазан хайит три дня

Напомним, согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, продолжительность непрерывного отдыха на Рамадан в республике, установлена в три дня. В это время верующие смогут посетить праздничную молитву в мечетях, оказать помощь нуждающимся, навестить своих родных и близких, а также могилы усопших родственников.

Точные даты празднования священного для мусульман праздника будут отражены в соответствующем постановлении главы Узбекистана.

Священный месяц Рамадан — это месяц обязательного поста в исламе, во время которого верующие мусульмане отказываются от еды и воды в дневное время и позволяют себе разговеться только после захода солнца.