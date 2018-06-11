В Узбекистане объявили дату празднования Рамадана

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Представители мусульманского духовенства Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана приняли решение о дате празднования Рамадана, пишет Uznews.
Об этом было объявлено на совместной встрече в Ташкенте. Духовные лидеры установили 15 июня в качестве дня празднования Рамадана.
Точные даты празднования священного для мусульман праздника будут отражены в соответствующем постановлении главы Узбекистана.
Священный месяц Рамадан — это месяц обязательного поста в исламе, во время которого верующие мусульмане отказываются от еды и воды в дневное время и позволяют себе разговеться только после захода солнца.