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На Украине предлагают исключить из школьных учебников слово "родители"

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Общество
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Минобрнауки Украины аргументирует это тем, что на Украине три миллиона детей — 40 процентов от общего числа школьников — проживают в неполных семьях.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министерство образования и науки Украины выступило с инициативой исключить из школьных учебников слово "родители" и рекомендует заменить его на слово "родные", говорится на официальном сайте ведомства.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
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Такое предложение украинское министерство объясняет "вопиющей дискриминацией" в учебниках, которые издаются за государственный счет. Антидискриминационная экспертиза пришла к выводу, что большинство детей "не могут найти в учебниках ни отражения себя, ни своих родных, ни особых обстоятельств, в которых они живут".

Образовательное ведомство аргументирует это тем, что на Украине три миллиона детей — 40 процентов от общего числа школьников — проживают в неполных семьях. Эксперты утверждают, что формулировки задач в учебниках вроде "составьте распорядок дня вашей семьи вместе с родителями" или "обсуди с родителями, где можно играть" непосредственно указывают на ограниченные возможности почти половины украинских детей и заставляют их чувствовать себя неполноценными.

Также в министерстве обратили внимание и на дискриминационный характер рисунков, где изображены полные семьи.

Помимо этого, ведомство сообщило о случаях изъятия учебников, в которых содержатся "недопустимые для демократической страны" анахронизмы вроде "негры", "жиды" и "цыгане".

Теги:
учебник, родители, Украина, Образование



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