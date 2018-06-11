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Власти Узбекистана хотят запустить в сентябре программу защиты свидетелей

© fotolia
Общество
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Свидетели смогут рассчитывать на другое место жительство, новые документы и даже на новую внешность.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Власти Узбекистана хотят внедрить в стране программу защиты свидетелей.

Это предусмотрено законопроектом "О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса", который размещен на портале СОВАЗ.

В документе говорится, что свидетеля, нуждающегося в защите, могут перевести на другую работу или место учебы, а также переселить на другое временное или постоянное место жительства.

Московский городской суд
© Sputnik / Руслан Кривобок
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При переселении защищаемого лица на другое постоянное место жительства ему за счет госбюджета предоставят жилье, возместят расходы, связанные с переездом, будет оказана материальная помощь, гарантировано трудоустройство или место учебы, аналогичные прежнему.

Свидетелю могут быть выданы документы, удостоверяющие личность, и иные документы с изменением фамилии, имени, отчества и других сведений. Новые фамилия, имя, отчество выбираются по обязательному согласованию с защищаемым лицом или им самим, для несовершеннолетних — с согласия их родителей или иных законных представителей.

В исключительных случаях, когда безопасность защищаемого лица нельзя обеспечить другими мерами, по его заявлению или с его согласия может быть изменена его внешность, с обеспечением существенного отличия от первоначального вида.

При необходимости защищаемому лицу может быть выданы специальные технические средства защиты, обеспечена охрана, а все данные о нем — изъяты из общедоступных баз данных.

Закон может вступить в силу с 1 сентября 2019 года.

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Теги:
свидетель, Узбекистан, Юриспруденция



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