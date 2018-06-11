Власти Узбекистана хотят запустить в сентябре программу защиты свидетелей

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Власти Узбекистана хотят внедрить в стране программу защиты свидетелей.
Это предусмотрено законопроектом "О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса", который размещен на портале СОВАЗ.
В документе говорится, что свидетеля, нуждающегося в защите, могут перевести на другую работу или место учебы, а также переселить на другое временное или постоянное место жительства.
Свидетелю могут быть выданы документы, удостоверяющие личность, и иные документы с изменением фамилии, имени, отчества и других сведений. Новые фамилия, имя, отчество выбираются по обязательному согласованию с защищаемым лицом или им самим, для несовершеннолетних — с согласия их родителей или иных законных представителей.
В исключительных случаях, когда безопасность защищаемого лица нельзя обеспечить другими мерами, по его заявлению или с его согласия может быть изменена его внешность, с обеспечением существенного отличия от первоначального вида.
При необходимости защищаемому лицу может быть выданы специальные технические средства защиты, обеспечена охрана, а все данные о нем — изъяты из общедоступных баз данных.
Закон может вступить в силу с 1 сентября 2019 года.