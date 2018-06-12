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Инвалидная коляска

В Узбекистане заработает сайт по сбору средств для инвалидов

© Sputnik / Alexey Kudenko
Общество
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На портале будет размещаться информация об отдельных лицах, остро нуждающихся в помощи.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие месяцы появится специальный портал, который позволит оказывать помощь напрямую людям с инвалидностью.

Мирзиёев поручил Минздраву и Мининфокому до середины сентября подготовить предложение о создании портала с учетом всех технических и медико-социальных возможностей для свободного пользования им лицами с инвалидностью, пишет Podrobno.uz. Он должен связать благотворителей с благополучателями, здесь преимущественно будут размещаться статьи и информация об отдельных лицах, остро нуждающихся в помощи и поддержке.

Пустая инвалидная коляска
© Sputnik / Максим Богодвид
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Напомним, что в Узбекистане проживает свыше 650 тысяч лиц с инвалидностью, из которых порядка 84 тысяч — дети в возрасте до 16 лет. Большая часть из них сталкивается с отсутствием комфортной городской среды: пандусов и специальных дорожек для людей с ограниченными физическими возможностями.

На прошедшем недавно пленарном заседании депутаты нижней палаты парламента исключили из повестки дня рассмотрение закона, ужесточающего ответственность за отсутствие беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры. Члены фракции демократической партии "Миллий тикланиш" предложили снять законопроект с повестки дня в связи с недостаточным охватом вопросов.

Теги:
инвалиды



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