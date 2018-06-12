В Узбекистане заработает сайт по сбору средств для инвалидов

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие месяцы появится специальный портал, который позволит оказывать помощь напрямую людям с инвалидностью.
Мирзиёев поручил Минздраву и Мининфокому до середины сентября подготовить предложение о создании портала с учетом всех технических и медико-социальных возможностей для свободного пользования им лицами с инвалидностью, пишет Podrobno.uz. Он должен связать благотворителей с благополучателями, здесь преимущественно будут размещаться статьи и информация об отдельных лицах, остро нуждающихся в помощи и поддержке.
На прошедшем недавно пленарном заседании депутаты нижней палаты парламента исключили из повестки дня рассмотрение закона, ужесточающего ответственность за отсутствие беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры. Члены фракции демократической партии "Миллий тикланиш" предложили снять законопроект с повестки дня в связи с недостаточным охватом вопросов.