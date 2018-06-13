В Ташкенте умер Анвар кори Турсунов

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. В Ташкенте на 60-м году жизни умер главный имам-хатиб Ташкента Анвар кори Турсунов, передает Управление мусульман Узбекистана.

В апреля Турсунов перенес инсульт. С тех пор его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

В мае из-за болезни Турсунова на должность врио главного имам-хатиба Ташкента назначили Рахимберди Рахмонова.

С 1999 года Турсунов являлся главным имамом Ташкента.

В июле 2009 года на религиозного деятеля было совершено покушение. Трое неизвестных нанесли имаму девять ножевых ранений недалеко его дома. По данным местных СМИ, по подозрению в покушении на имама были задержаны около 70 человек. Однако официальные органы до сих пор не обнародовали результаты расследования и судебного процесса по делу о покушении.