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Имам Ташкента Анвар Турсунов

В Ташкенте умер Анвар кори Турсунов

Пресс-клуб
Общество
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В апреле главный имам-хатиб перенес инсульт.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. В Ташкенте на 60-м году жизни умер главный имам-хатиб Ташкента Анвар кори Турсунов, передает Управление мусульман Узбекистана. 

В апреля Турсунов перенес инсульт. С тех пор его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

В мае из-за болезни Турсунова на должность врио главного имам-хатиба Ташкента назначили Рахимберди Рахмонова.

С 1999 года Турсунов являлся главным имамом Ташкента.

В июле 2009 года на религиозного деятеля было совершено покушение. Трое неизвестных нанесли имаму девять ножевых ранений недалеко его дома. По данным местных СМИ, по подозрению в покушении на имама были задержаны около 70 человек. Однако официальные органы до сих пор не обнародовали результаты расследования и судебного процесса по делу о покушении.

Теги:
имам, смерть



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