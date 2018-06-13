Спецслужбы Узбекистана и Таджикистана договорились бороться с террористами

Делегация СГБ Узбекистана во главе с руководителем ведомства Ихтиёром Абдуллаевым прибыла в Душанбе во вторник утром.

ТАШКЕНТ, 12 июн - Sputnik. Главы спецслужб Узбекистана и Таджикистана заключили в Душанбе соглашение о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, охране госграницы и обмене информацией, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

"Подписи под документом поставили глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев", - сказал собеседник агентства.

Делегация СГБ Узбекистана во главе с руководителем ведомства Ихтиёром Абдуллаевым прибыла в Душанбе во вторник утром.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между спецслужбами двух стран в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью", - сказали в ЦОС ГКНБ.

Стороны отметили, что две братские страны едины в подходах в борьбе против терроризма, в том числе террористических и экстремистских организаций с религиозным уклоном, других вооруженных и радикальных группировок, действующих на территории Афганистана.

"Таджикистан и Узбекистан занимают устойчивую, решительную и единую позицию в борьбе против террористических и экстремистских организаций", - сообщили в ЦОС.

В рамках визита глава Службы госбезопасности Узбекистана посетил стройплощадку Рогунской ГЭС, которая находится в 120 км восточнее Душанбе.