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Спецслужбы Узбекистана и Таджикистана договорились бороться с террористами

Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Тема:
Борьба с экстремизмом и терроризмом в Узбекистане (25)
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Делегация СГБ Узбекистана во главе с руководителем ведомства Ихтиёром Абдуллаевым прибыла в Душанбе во вторник утром.

ТАШКЕНТ, 12 июн - Sputnik. Главы спецслужб Узбекистана и Таджикистана заключили в Душанбе соглашение о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, охране госграницы и обмене информацией, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

"Подписи под документом поставили глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев", - сказал собеседник агентства.

Делегация СГБ Узбекистана во главе с руководителем ведомства Ихтиёром Абдуллаевым прибыла в Душанбе во вторник утром.

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"В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между спецслужбами двух стран в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью", - сказали в ЦОС ГКНБ.

Стороны отметили, что две братские страны едины в подходах в борьбе против терроризма, в том числе террористических и экстремистских организаций с религиозным уклоном, других вооруженных и радикальных группировок, действующих на территории Афганистана.

"Таджикистан и Узбекистан занимают устойчивую, решительную и единую позицию в борьбе против террористических и экстремистских организаций", - сообщили в ЦОС.

В рамках визита глава Службы госбезопасности Узбекистана посетил стройплощадку Рогунской ГЭС, которая находится в 120 км восточнее Душанбе.

Тема:
Борьба с экстремизмом и терроризмом в Узбекистане (25)
Теги:
Терроризм, Таджикистан



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