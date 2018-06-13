Шавкат Мирзиёев помиловал свыше 200 человек в связи с окончанием Рамадана

ТАШКЕНТ, 12 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник подписал указ о помиловании 226 человек, это произошло впервые в связи с одним из главных мусульманских праздников - Рамазан-хайитом. Об этом пишут местные СМИ.

© REUTERS / Amr Alfiky В Узбекистане объявили дату празднования Рамадана

Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). В этом году он впервые в Узбекистане будут праздноваться три дня - с 15 по 17 июня. Месяц Рамадан по лунному календарю является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня - воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца.

"Указом впервые в связи со священным Рамазан-хайитом помилованы 226 граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, которые по неведению совершили преступление, но уже чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления", - говорится в сообщении.

В частности, 102 лица освобождаются от наказания полностью, 71 - условно-досрочно освобождаются от отбывания наказания, назначенное в отношении 39 лиц наказание заменяется более мягким, иными словами, из учреждений по исполнению наказания освобождаются 212 лиц. Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 14 лиц.

В числе помилованных 40 человек - лица в возрасте свыше 60 лет, 39 - иностранные граждане, 37 - женщины, 51 - лица, участвовавшее в деятельности запрещенных организаций.