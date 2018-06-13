В Узбекистане билеты на поезда подорожают на 5-15%

Предполагается, что стоимость билетов на обычные поезда увеличится на 5-10%, а на "Афросиаб" – на 10-15%.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" к концу года увеличит стоимость билетов на поезда внутригосударственного назначения, сообщает АН Podrobno.uz со ссылкой на источник в железнодорожной компании.

В настоящее время повышение тарифов обсуждается с представителями Минфина.

Предполагается, что стоимость билетов на обычные поезда увеличится на 5-10%, а на "Афросиаб" – на 10-15%.

В целом, конечно, сейчас сложно говорить о точных цифрах, так как идет процесс обсуждения и разработки новых тарифов", – отметил собеседник.