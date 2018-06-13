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Анвар кори Турсунов

От редактора журнала до имама Ташкента: жизненный путь Анвара Турсунова

© muslim.uz
Общество
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Утром 13 июня после перенесенного инсульта скончался главный имам-хатиб узбекской столицы.

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. В Ташкенте на 60-м году жизни умер главный имам-хатиб города Анвар кори Турсунов. Религиозный деятель возглавлял ташкентское духовенство с 1999 года.

Архивное фото
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Здоровье духовного лидера Ташкента пошатнулось несколько месяцев назад – Турсунов в апреле перенес инсульт, в мае временно исполняющим его обязанности был назначен Рахимберди Рахмонов.

Анвар кори Турсунов родился в Ташкенте в 1958 году. В 1981 году он окончил факультет узбекской филологии Ташкентского государственного университета (в настоящее время - Национальный университет Узбекистана) и устроился работать редактором журнала "Ёшлик" ("Молодость"). 

В 1984-1987 годах был научным сотрудником в Академии наук, в 1987-1989 годах — в доме-музее Абдуллы Каххара.

В 1989-м занял должность старшего редактора по восточной литературе Центра переводов и литературных связей при Союзе писателей и вплоть до 1992 года занимался редактированием перевода Корана на узбекском языке.

С 1994 по 1999 год был имам-хатибом мечети "Янгиабад" в Яшнабадском районе Ташкента.

Купол мечети
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В 2001 году Турсунов получил диплом Ташкентского исламского института.

В июле 2009 года на ташкентского духовного наставника напали трое неизвестных. Они нанесли имаму девять ножевых ранений. По информации местных СМИ, по подозрению в покушении на имама были задержаны около 70 человек. Однако официальные органы до сих пор не обнародовали результаты расследования и судебного процесса по делу о покушении.

С ноября 2015 года Анвар-кори Турсунов работал имам-хатибом соборной мечети "Минор" в городе Ташкенте. Ранее он был имам-хатибом мечети "Ходжа Ахрор Валий" в Шайхантахурском районе узбекской столицы.

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В феврале Турсунов заступился за узбекистанскую невесту, которую из-за недостаточно богатого приданого бросил жених. Имам прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что мужчина не должен требовать от женщины сарпу.

Летом 2017 года общественный резонанс вызвали наручные часы Турсунова. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что во время выступления имама на сессии Международного пресс-клуба, посвященной культуре оплаты за коммунальные услуги, на руке духовного лидера красовались часы марки Ulysse Nardin стоимостью от 18 до 20 тысяч долларов. В свою очередь, Турсунов опроверг эту информацию, заявив, что часы из ОАЭ за 250 долларов ему привез в подарок друг, и посоветовал распространителям подобных слухов "побояться Бога".

Прощальный намаз пройдет 13 июня в столичной мечети "Минор". В связи с этим в Ташкенте с 18:00 до 20:00 перекроют ряд центральных улиц.

Теги:
смерть, биография, Анвар-кори Турсунов



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