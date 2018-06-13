В Ташкенте на два часа закроют для проезда пять улиц

Это связано с джаназа-намазом - прощальной молитвой мусульман в связи с уходом из жизни имама Ташкента Анвара Турсунова.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. В Ташкенте 13 июня с 18:00 до 20:00 закроют для проезда машин ряд улиц, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Улицы перекрывают в связи с джанази намазом - заупокойной молитвой, связанной с уходом из жизни главного имам-хатиба Ташкента Анвара кори Турсунова.

Также управление принесло извинения жителям и опубликовало карту с указанием красным цветом мест закрытия.

"Сегодня, 13 июня, временно, с 18:00 до 20:00 будут закрыты для движения автотранспортных средств следующие улицы - проспект Рашидова до улицы Хуршида, от проспекта Рашидова до Малой кольцевой автодороги, от Малой кольцевой автодороги до улицы Лабзак, от улицы Лабзак до улицы Нурафшон", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что на месте разворота на улице Мукими в столице в ближайшее время вернут перекресток. Работы по демонтажу разделительных ограждений начались утром 6 июня.

Также в городе планируют масштабное строительство трехуровневой развязки, она в перспективе сильно сократит время в пути до Чарвака.

Кроме того, в начале мая в Ташкенте до конца января 2019 года закрыли для проезда другие две улицы - часть улицы Эльбек и 2-ю улицу Карасу, маршруты общественного транспорта изменили для объезда закрытых участков.

О смерти Анвара Турсунова сообщалось утром в среду. Он умер на 60-м году жизни после перенесенного несколько месяцев назад инсульта. В мае временно исполняющим обязанности имама назначили Рахимберди Рахмонова.