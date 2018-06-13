Ташкентский текстильный институт приглашает на стажировку студентов из РФ

Во время стажировки молодежь из РФ сможет посетить с экскурсиями Самарканд, Бухару и Хиву.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности приглашает на стажировку студентов из России. Об этом сообщает пресс-служба Московского Политеха.

"Студенты получат практические навыки по технологиям работы с полиграфическими машинами и оборудованием", - говорится в сообщении.

Стажировка будет длиться две недели. В этот период российские студенты смогут бесплатно проживать в общежитии.

Также молодежь из РФ сможет посетить с экскурсиями Самарканд, Бухару и Хиву.

Напомним, в конце марта в Узбекистане проходил конкурсный отбор в вузы Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на 2018-2019 учебный год. В нем приняли участие свыше 5,5 тысячи абитуриентов. Всего на республику приходится 203 квоты с учетом потребности в специалистах по направлениям "машиностроение", "ветеринария", "водные ресурсы", "горное дело", "металлургия", "биотехнологии".