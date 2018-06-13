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Здание Министерства юстиции Узбекистана

Организации в Узбекистане обязали извещать о мероприятиях заранее

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Срок составляет 10 дней, соответствующий порядок указан в приказе, подписанном министром юстиции республики.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В июне организации в Узбекистане обязали извещать о планах по проведению мероприятий не позже, чем за 10 дней до начала, сообщается в документе, опубликованном на законодательном портале республики.

Приказ "Об утверждении положения о порядке извещения негосударственными некоммерческими организациями запланированных к проведению мероприятий" подписал министр юстиции Русланбек Давлетов.

Порядок исполнения проконтролируют специалисты органов юстиции.

Ранее на министра юстиции также возложили контроль за исполнением постановления об отмене в Узбекистане нотариальных удостоверений договоров аренды.

Кроме того, в республике ввели специальные гербовые бланки для оформления сделок, связанных с недвижимым имуществом.

Постановление  "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы нотариата в качестве института предупредительного правосудия"  вступит в силу с 1 января 2019 года.

Теги:
закон, Культурно-массовые мероприятия, Минюст Узбекистана



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