Организации в Узбекистане обязали извещать о мероприятиях заранее

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В июне организации в Узбекистане обязали извещать о планах по проведению мероприятий не позже, чем за 10 дней до начала, сообщается в документе, опубликованном на законодательном портале республики.

Приказ "Об утверждении положения о порядке извещения негосударственными некоммерческими организациями запланированных к проведению мероприятий" подписал министр юстиции Русланбек Давлетов.

Порядок исполнения проконтролируют специалисты органов юстиции.

Ранее на министра юстиции также возложили контроль за исполнением постановления об отмене в Узбекистане нотариальных удостоверений договоров аренды.

Кроме того, в республике ввели специальные гербовые бланки для оформления сделок, связанных с недвижимым имуществом.

Постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы нотариата в качестве института предупредительного правосудия" вступит в силу с 1 января 2019 года.

