Названы победительницы конкурса на лучшую медсестру "Хамшира-2018"

Тройка победительниц награждена дипломами и памятными подарками от организаторов, также все три медсестры смогут поступить на льготной основе в высшие медицинские учебные заведения.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В столице состоялся финальный этап республиканского смотра-конкурса "Хамшира-2018".

Финал конкурса собрал 14 медсестер, победивших в Республике Каракалпакстан и областных этапах. Первое место заняла медсестра Центрального приемного отделения Андижанского областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Дилноза Холикова. Она награждена дипломом и памятными подарками от организаторов.

Пресс-служба Минздрава Узбекистана Жюри конкурса "Хамшира-2018"

Второе место досталось медсестре отделения инфекционных заболеваний Зааминского районного медицинского объединения (Джизакская область) Холиде Юсуповой, третье — Мархабо Абдукаримовой, медсестре приемно-диагностического отделения Ферганского областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Тройка победительниц на льготной основе сможет поступить в медицинские высшие образовательные учреждения, сообщает информационная служба Минздрава.

Пресс-служба Минздрава Узбекистана Тройка медсестер, которые победили в конкурсе "Хамшира-2018"

В отличие от прошлогодних конкурсов в нынешнем году порядок проведения, критерии оценки усовершенствованы. В конкурсе основное внимание уделяется знаниям, интеллектуальному и профессиональному потенциалу медсестер. Кроме того, важными критериями оценки стали чувство сопричастности участников к происходящим в стране политическим процессам, реформам в системе здравоохранения, их активная гражданская позиция.

Мероприятие организовано Министерством здравоохранения в сотрудничестве с Республиканским советом Профсоюзов работников здравоохранения и Ассоциацией медсестер Узбекистана.