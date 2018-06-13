Четыре центральных улицы Ташкента получат новый облик

Сейчас над проектом улиц работают 40 специалистов из разных стран. Среди них есть архитекторы из Франции, Германии, Южной Африки, Турции, России.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В скором времени четыре улицы столицы Узбекистана приобретут совершенно новый облик, заявил на МПК новый градоначальник Ташкента Джахангир Артыкходжаев.

По его словам сейчас ведется работа над тем, как будет выглядеть Ташкент через десять лет.

"Сейчас зарубежные специалисты работают над улицей Фаргона йули, Нурыфшон йули, над окружностями Чорсу и рынка Чорсу и над проспектом Амира Темура. Очень скоро приступим к пилотному выпуску, сами увидите каким будет улица после изменений", — рассказал Артикходжаев на сессии МПК.

По его словам возникающие на сегодняшний день пробки это все из-за того что в свое время строительство дорог не выполнялось качественно.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Архитектурное сердце Ташкента, или Прогулки по советскому прошлому

"Даже не было пешеходных линий", — добавил хоким и отметил, что сейчас над всем этим ведется работа и в скором времени все проекты улиц горожане смогут увидеть воочию.

Над проектом работали 40 зарубежных организаций и компаний, среди которых есть специалисты из Франции, Германии, Южной Африки, Турции, России. Сейчас проекты находятся на стадии подготовки документации, уже через несколько дней, а именно 25 июня их направят на обсуждение с горожанами. Все пожелания и предложения обещают не оставить без внимания, и только после одобрения народом приступят к реализации проектов.