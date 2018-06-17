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Новое здание терминала снаружи
Как теперь выглядит новый терминал аэропорта Ташкент
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Поддерживаете ли вы продажу алкоголя в обычных супермаркетах?
  • Да, это общемировая практика, так удобнее и туристам, и местным потребителям
    38.7% (39)
  • Нет, это приведет к росту алкоголизма и пагубно скажется на воспитании молодежи
    15.8% (16)
  • Либерализация торговли алкоголем нужна, но контроль за продавцами должен быть жестче
    29.7% (30)
  • Я за здоровый образ жизни и против продажи алкоголя где бы то ни было
    15.8% (16)
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