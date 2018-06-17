Согласно подписанному меморандуму, Генпрокуратура РУ и Управление ООН по наркотикам будут совместно обучать сотрудников, а также обмениваться опытом и информацией.
"Золотые" и "серебряные" медалисты дополнительно получат по 50% и №0% баллов к итоговым оценкам соответственно на вступительных экзаменах в вузы.
До конца года власти обещают передать нуждающимся еще 50 помещений, их запрещают продавать.
Проект постановления "О мерах по профилактике гриппа среди населения, подверженного повышенному риску заражения и тяжелым осложнениям" опубликован для общественного обсуждения.
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 15 июня открывает в аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова новый терминал.
Пост занял Нодир Ганиев, ранее работавший начальником отдела, управление по делам ООН возглавляет Ильдар Шигабутдинов.
В СМИ ранее распространилась информация о том, что жители центральной части города обратились в суд по поводу строительства нового здания Самаркандского государственного медицинского института, поскольку считают его незаконным.
Станислав Говорухин скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
Кабинет министров принял постановление об организационных мерах по совершенствованию системы управления транспортом.
На начало 2018 года в зоне .uz было зарегистрировано 51 836 доменов, к июню прирост составил 15,4%.
Реформа будет поэтапной и начнется в 2019 году, она поможет не только поднять пенсии, но и сбалансировать рынок труда, считает Дмитрий Медведев.
Заседание Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств - участников СНГ проходит в городе Чебаркуле Челябинской области с 13 по 15 июня.
Молитву к окончанию Рамадана прочитают 15 июня в 05:10, в других областях время установят в соответствии с религиозным календарем.
Персональный идентификационный номер будет получать каждый новорожденный в Узбекистане с 1 января 2019 года.
Некоторые СМИ распространили информацию о смерти режиссера накануне, но пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию.
Преподаватель Ташкентского государственного института востоковедения прокомментировал постановление об улучшении качества образования.
По информации газеты "Коммерсант", власти страны планируют увеличить пенсионный возраст на пять лет для мужчин и женщин.
За счет средств госбюджета прививки будут ставить детям старше шести месяцев и взрослым с определенными хроническими заболеваниями.
Джахангир Артыкходжаев отмечает, что нигде в мире оказанием подобных услуг предприниматели не занимаются.
Американский президент пожелал "здоровья и благоденствия всем мусульманам в этот особенный праздничный день".