Новый хоким Ташкента выступил против передачи техосмотра в частные руки

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Исполняющий обязанности хокима города Ташкента Джахангир Артыкходжаев на сессии МПК, посвященной обсуждению будущего столицы Узбекистана, выступил против того, чтобы техосмотр автомобилей передали в частные руки.

© Sputnik / Константин Чалабов В Узбекистане с 1 января техосмотр авто смогут проводить частники

Во время сессии поднялся вопрос о возникших трудностях при обмене водительских прав, который теперь осуществляет центр госуслуг. В частности, было показано видео, как люди во время жары стоят в очередях и в антисанитарных условиях среди них ходят продавцы и предлагают свои товары.

Принявший участие в работе сессии представитель УБДД признал, что такие очереди были, но сейчас предприняты все меры для устранения данной проблемы.

"Например, в Файзободе в отделе УБДД открыли два дополнительных окошка, в одном из них осуществляются услуги для пенсионеров и подростков. Также для удобства посетителей починили и установили кондиционеры", - сказал представитель УБДД.

Он также добавил: для того, чтобы ожидание граждан сделать еще более приятным, в отделах УБДД установлен бесплатный Wi-Fi.

Sputnik В Ташкенте стало проще обменять водительские удостоверения

"Сейчас никаких проблем не существует", - заявил сотрудник УБДД и призвал горожан проявить активность в обмене старых прав на новые.

Также он выразил надежду, что в ближайшем будущем очереди перестанут возникать, так как сейчас происходит передача техосмотра автомобилей в частные руки.

Выслушав отчет представителя УБДД, глава города Ташкента заявил, что не может с ним согласиться.

"Потому что в течение 20 лет мы слышим от них одно и то же. А что можно изменить за два дня? Как известно, ничего", - добавил он.

Также он напомнил, что ни в одном из государств такие дела (имеется в виду техосмотр автомобилей. - Ред.) в частные руки не передавались.

"А что поменяется? Просто предприниматель повысит заработную плату и скажет: "Если обслужишь 10 человек, то получишь вот столько-то, а если 20 - столько-то". И этот сотрудник будет лучше работать", - пояснил Артыкходжаев.

По словам хокима, если не передавать это дело в частный сектор, а оставить у государства и просто запустить предлагаемую систему, то впредь никаких очередей и не будет.