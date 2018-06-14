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Медицинский работник делает укол

В Узбекистане с 2019 года начнут бесплатно прививать от гриппа

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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За счет средств госбюджета прививки будут ставить детям старше шести месяцев и взрослым с определенными хроническими заболеваниями.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. В Узбекистане с 2019 года начнут проводить бесплатную предсезонную вакцинацию.

Как сообщается в проекте постановления правительства республики, за счет средств госбюджета прививки будут ставить детям старше шести месяцев и взрослым с определенными хроническими заболеваниями.

Производство вакцины против гриппа A/H1N1
© Sputnik / Андрей Старостин
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Также под льготную категорию попадают лица, проживающие в учреждениях для престарелых и инвалидов.

По мнению властей, проживающие в домах "Мехрибонлик", "Мурувват", "Саховат", детских городках и домах ребенка, а также в специализированных школах и школах-интернатах для детей с отклонениями подвержены повышенному риску заражения и тяжелым осложнениям гриппа.

Отмечается, что при угрозе эпидемии вакцинацию за свой счет будут проходить беременные женщины, пожилые люди и медицинские работники.

Теги:
Вакцинация, прививки, Грипп и ОРЗ, Грипп



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