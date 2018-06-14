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Пожилые женщины в парке

Правительство РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста

© Foto: baltnews.lv
Общество
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По информации газеты "Коммерсант", власти страны планируют увеличить пенсионный возраст на пять лет для мужчин и женщин.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Правительство России решило рассмотреть законопроект о пенсиях‍. Об этом пишет РИА Новости.

Жители поселка Гилан
© Госкомтуризма Узбекистана
В Узбекистане определились, каким будет повышение пенсионного возраста

Уже в этот четверг правительство может внести в Госдуму проект закона о повышении пенсионного возраста. Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект могут обсудить в первом чтении до конца весенней сессии, а к сентябрю перейти ко второму чтению.

Сегодня в РФ женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. По информации газеты "Коммерсант", власти страны планируют поднять эту отметку до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

В Узбекистане так же, как и в России, женщины уходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Однако руководство республики уже приняло решение увеличить пенсионный возраст до 63 лет для мужчин и 58 лет — для женщин.

Власти РУ намерены необходимый минимум трудового стажа довести до 10 лет (сейчас он составляет 7 лет. - Прим. ред.), увеличивая на год, начиная с 2019 года, а пенсионный возраст повышать каждый год на шесть месяцев, начиная с 2022 года.

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Теги:
пенсионер, пенсия, Пенсии



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