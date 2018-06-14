Доцент Кодиров: преподаватели не должны страдать за всех

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. С начала нового учебного года Узбекистан перейдет к совершенно иной, точнее сказать, новой образовательной системе, которая будет соответствовать мировым стандартам.

© Sputnik / Максим Богодвид Образование для всех: абитуриентам с инвалидностью выделили квоты

Новое постановление "О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах", подписанное президентом Узбекистана 5 июня, стало причиной активного обсуждения со стороны общественности, в том числе среди профессоров высших учебных заведений.

Есть возражения касательно некоторых пунктов данного постановления.

В частности, в документе говорится, что необходимо "в срок до 1 марта 2019 года принять соответствующие меры по определению конкретных механизмов внедрения".

С 2019/2020 учебного года в высших образовательных учреждениях внедрят принцип, согласно которому основным критерием оценки деятельности профессоров и преподавателей станет уровень успеваемости студентов.

При этом предполагается "предусмотреть меры вплоть до расторжения трудового договора с преподавателями, не отвечающими требованиям данного принципа" – этот пункт не только у преподавателей, но и у осведомленных людей вызывает много вопросов.

После публикации в СМИ этой новости в социальной сети Facebook появились комментарии:

"Молодые преподаватели в университете мне сказали так: "Теперь мы что будем делать? Теперь будем вынуждены нерадивым ученикам повышать оценки. Не оставаться же из-за них без работы. Это неправильное решение проблемы", - написал один из пользователей.

Другие пользователи также считают, что если будет так продолжаться, преподавателям придется несладко.

После бурного обсуждения в интернете первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Дилмурод Набиев в интервью дал комментарии по новому постановлению.

Он остановился на пункте "по результатам успеваемости студента уровень преподавателей" и пояснил, что поставлена цель – повысить качество образования.

"Мы одного профессора-преподавателя принимали по конкурсу на 5 лет. Хорошо работает преподаватель или нет, качественно или нет проводит занятия – он продолжает работать. Теперь по итогам каждого учебного года будем оценивать деятельность профессоров и преподавателей", - поясняет заместитель министра.

Преподаватель института востоковедения, кандидат философских наук, доцент Мухаммаджон Кодиров рассказал корреспонденту Sputnik, что рейтинг преподавателей широко используется в мировых образовательных стандартах.

© Sputnik / Евгений Биятов Качество образования в вузах будут контролировать общественные советы

"Что делать преподавателю? Если студент не будет успевать, он ведь не может его наказать. Преподаватель дает свои наставления, но если это не влияет на ученика и он не занимается, что преподаватель может сделать? Преподавателей нужно ценить", - говорит Кодиров.

Кодиров считает, что пользователи Facebook недовольны именно тем фактом, что этот пункт постановления субъективен.

В Исламском университете раньше в конце учебного года для объективной оценки преподавателей приглашались специалисты из других вузов, они проводили опросы среди студентов, спрашивали, работой каких преподавателей те довольны.

"То есть вопрос решался оценкой студентов. Такая практика активно использовалась в вузах Европы и США", - объясняет доцент.

По словам Кодирова, в зарубежных вузах в начале учебного года с преподавателем подписывается договор.

Когда остается один месяц до окончания договора, студентов также спрашивают, нужен ли предмет, который ведет тот или иной преподаватель, и удовлетворены ли они занятиями у преподавателя. Студенты в письменной форме дают оценки.

"Конечно же, оценки студентов обсуждаются исключительно в ректорате, а не среди студентов. Если половина студентов напишут, что преподаватель не нужен, вуз с ним попрощается. С ним произведут перерасчет, известят об окончании курса и предложат прийти снова, когда в интернете вывесят новые объявления о вакансиях. Если преподавателя не оставляют на работе, он делает выводы, будет в будущем учитывать интересы аудитории и больше работать над собой", - уточняет Кодиров.

Он добавил, что в советское время преподаватели в институтах, чтобы провести одну пару, готовились один-два дня.

По словам Кодирова, тот факт, что студенты сегодня не приходят на занятия, заставляет многих преподавателей опускать руки.

"Но это другой вопрос. Например, я никогда не поставлю хорошую оценку студенту, который отсутствовал на половине моих лекций. Такие случаи тоже нужно учитывать, преподаватель не должен страдать за всех", - говорит Кодиров.

В Узбекистане можно внедрить систему оценки преподавателей, не причиняя им вреда, считают специалисты. Это даст положительные результаты.