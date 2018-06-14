В Узбекистане новорожденным присвоят персональные номера

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Персональный идентификационный номер будет получать каждый новорожденный в Узбекистане с 1 января 2019 года. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте национальной базы законодательства республики постановлении президента страны Шавката Мирзиёева.

"С 1 января 2019 года внедрить практику присвоения персонального идентификационного номера физического лица новорожденным при регистрации свидетельства о рождении ребенка", - указывается в тексте документа.

Документ направлен на "реформирование института записи актов гражданского состояния (ЗАГС), в частности, обеспечение защиты личных и имущественных прав граждан".

Мирзиёев поручил профильным министерствам с 1 января 2019 года наладить с органами ЗАГС электронный обмен сведениями о рождении и смерти и внедрить единый порядок выдачи унифицированной электронной справки о рождении и смерти с идентификационным уникальным кодом.

Глава государства также поручил местным органам власти до 1 июля 2019 года выявить незарегистрированные факты рождения и смерти и обеспечить учет этих случаев в органах ЗАГС.

Мирзиёев в апреле подписал указ, предусматривающий с 1 июля передачу органов ЗАГС в ведение администраций районов и городов. При этом функции по координации правоприменительной практики, методическому обеспечению их деятельности, ведению единого электронного архива ЗАГС и руководству архивами возложены на агентство государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана.