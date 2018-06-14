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В намазе в мечети Хазрати Имам приняли участие более 50 тыс верующих

В Ташкенте объявили время праздничного намаза

© Управления мусульман Узбекистана
Общество
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Молитву к окончанию Рамадана прочитают 15 июня в 05:10, в других областях время установят в соответствии с религиозным календарем.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Управление мусульман Узбекистана опубликовало сообщение с указанием времени совершения праздничного намаза в Ташкенте в связи окончанием священного месяца Рамадан.

Праздничная молитва в соборной мечети Хазрати Имам
© muslim.uz
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Праздничную молитву в столице прочитают 15 июня в 05:10, в других областях время устанавливают в соответствии с мусульманским календарем.

Одновременно намаз совершат в Ташкентской, Сырдарьинской областях. 

В Самарканде молитву прочтут в 5:20, в Бухарской области – в 5:30.

Ранее сообщалось, что с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением праздника Кубран-байрам президента Шавката Мирзиёева поздравил лидер США Дональд Трамп.

Кроме того, глава Узбекистана в связи с праздником освободил от наказания 200 осужденных.

Рамадан – месяц обязательного поста в исламе, в течение которого верующие отказываются от еды и воды до заката солнца.

Это один из столпов ислама, праздник считается одним из самых почитаемых и требует строгого соблюдения правил. Наступает священный месяц Рамадан в девятый месяц мусульманского лунного календаря.

Мусульмане верят, что первые строки Корана были открыты пророку Мухаммеду во время Рамадана, в период духовного уединения.

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Теги:
Религиозные праздники, намаз, Рамадан



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