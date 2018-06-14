Российские военные поделятся с узбекскими коллегами "сирийским опытом"

Заседание Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств - участников СНГ проходит в городе Чебаркуле Челябинской области с 13 по 15 июня.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Военнослужащие уральской танковой дивизии на практике покажут представителям оборонных ведомств стран СНГ, как "сирийский опыт" внедряется в боевую подготовку подразделений Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"В рамках работы иностранных делегаций российскими военнослужащими будут проведены практические действия подразделений по противодействию применению БПЛА условного противника, применению сил и средств разведывательно-ударных (огневых) контуров и снайперских пар", — говорится в сообщении.

Заседание Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств — участников СНГ проходит в городе Чебаркуле Челябинской области с 13 по 15 июня под председательством начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева. В мероприятии участвуют представители военных ведомств Армении, Белоруссии, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Секретариата СМО СНГ.

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Координационный комитет по вопросам полевой выучки при СМО СНГ был образован решением СМО СНГ от 26 мая 2017 года. В него входят руководители органов управления вооруженных сил государств – участников СНГ, отвечающие за боевую подготовку и полевую выучку войск вооруженных сил, а также другие должностные лица по решению Совета министров обороны.