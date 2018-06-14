Пенсионный возраст в России могут повысить до 63 и 65 лет

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Правительство России обсуждает проект пенсионной реформы: возраст выхода на пенсию могут повысить до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин, сообщает РИА Новости.
По словам председателя кабинета министров России Дмитрия Медведева, реформа будет поэтапной и начнется в 2019 году, она поспособствует не только поднятию пенсий, но и установлению баланса на рынке труда.
Он подчеркнул, что, несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период.
Кроме того, правительство предполагает повысить ставку НДС до 20% и сохранить льготы на основные услуги и социально значимые товары.
Дмитрий Медведев поручил Роструду внимательно следить за ситуацией на рынке труда.
По его мнению, все, кто желает работать, должны получить такую возможность.
Глава кабмина считает, что в среднесрочной перспективе Россия может столкнуться с нехваткой рабочей силы.
При этом в отношении пенсионеров в связи с реформой ничего не меняется, а льготы для работающих на вредных производствах, инвалидов первой группы, инвалидов детства и ряда других уязвимых групп общества сохраняются.