"Узавтотранс" модернизирует автовокзалы и отремонтирует остановки

Кабинет министров принял постановление об организационных мерах по совершенствованию системы управления транспортом.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. "Узавтотранс" начнет решать проблемы в сфере автоперевозок, организация отремонтирует остановки и модернизирует автовокзалы, сообщается в постановлении кабинета министров.

© Sputnik / Илья Питалев Узбекистан и Кыргызстан возобновляют прерванное автобусное сообщение

Документ "Об организационных мерах по совершенствованию системы управления автомобильным транспортом в Республике Узбекистан" также предполагает оснащение автостанций информационно-коммуникационными технологиями и формирование современной инфраструктуры.

Кроме того, пассажирские маршруты прикрепят к определенным автовокзалам, населению сообщат о вариантах и видах транспорта до того или иного пункта назначения.

За три месяца специалистов "Узавтотранса" обязали провести инвентаризацию на остановках и организовать системную работу по открытию международных пассажирских автобусных маршрутов.

"Совместно с Министерством внутренних дел Республики Узбекистан сформировать постоянно действующие мобильные группы из числа инспекторов территориальных управлений безопасности дорожного движения и управлений агентства "Узавтотранс" в Республике Каракалкапстан", - уточняется в сообщении.

Основными задачи "Узавтотранса" считаются совершенствование нормативно-правовой базы по автомобильным перевозкам и разработка комплексных программ развития транспорта.