18:34 14 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 30°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Станислав Говорухин

Режиссер Сагдиев о Говорухине: в Узбекистане учились на его работах

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
80 0 0

Станислав Говорухин скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни. 

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Уход из жизни режиссера Станислава Говорухина стал утратой для кинематографа, он был человеком огромного таланта и высоких моральных качеств, заявил узбекский режиссер, сценарист и продюсер Рустам Сагдиев.

"Для нас в Узбекистане это большое потрясение и утрата. Кино потеряло человека огромного таланта и высоких моральных качеств", - сказал Сагдиев в интервью РИА Новости.

Режиссер Сергей Мокрицкий
© Sputnik / Евгения Новоженина
Мокрицкий о Говорухине: людей такого калибра становится меньше

По его словам, с именем Говорухина связаны яркие страницы истории советского и российского кинематографа. Сагдиев добавил, что в Узбекистане многие учились на работах Говорухина, они были важной частью общего кинопространства между Россией и Узбекистаном.

"Здесь его всегда высоко ценили и уважали за профессиональное мастерство и преданность делу", - добавил он.

Узбекский режиссер также он выразил соболезнования родным, близким и всем, кто знал Говорухина.

Станислав Говорухин — актер, сценарист, режиссер. Он снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", Weekend, "Конец прекрасной эпохи". Говорухин сыграл в картинах "Асса" (Крымов), "Анкор, еще анкор!" (Комдив), "Любовь-морковь 3" (генерал), "Женская логика" (Стрельцов) и многих других. Он также написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг. Являлся депутатом Госдумы с 1996 года.

По теме

Скончался режиссер Станислав Говорухин
Конец эпохи: не стало Станислава Говорухина
Теги:
смерть, утраты, киноиндустрия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Назарбаев: Си Цзиньпин назвал меня старшим братом
    По-братски

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.

  • Архивное фото президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова на борту самолета
    Проще надо быть

    В аппарате президента Кыргызстана объяснили, почему Сооронбай Жээнбеков вылетел с рабочим визитом в Россию обычным рейсом.

  • Новорожденные дети, архивное фото
    Большая семья

    В Согдийской области Таджикистана 35-летняя женщина родила четверых близнецов – троих мальчиков и одну девочку.

  • Граница, фото из архива
    Провести границу

    В МИД Азербайджана рассказали, как идет процесс делимитации границ республики с Грузией и Россией.

  • Безымянный зубренок из Минского зоопарка
    Скажите, как его зовут?

    Родившемуся в мае в Минском зоопарке зубренку ищут имя. Администрация зоопарка попросила о помощи всех неравнодушных и объявила конкурс на лучшую кличку.

  • Туристы из России отдыхают в Абхазии
    Не имей 100 рублей…

    Сотни россиян стали жертвами аферистов, которые продавали "липовые" путевки в Абхазию. Некоторые отельеры республики вызвались приютить туристов за свой счет.

  • Праворульный автомобиль
    По просьбам трудящихся

    Вернет ли новое правительство Армении во главе с Николом Пашиняном гражданам республики автомобили с правым рулем?

  • Алехандро Мартинес Велес, Испания. Беженцы в Белграде
    Пустой дом

    Почему пустует новый центр по размещению беженцев в Муцениеки, на строительство которого потратили почти два миллиона евро?

  • Игналинская АЭС
    Маловато будет!

    Полмиллиарда евро, которые Европейская комиссия собирается выделить на демонтаж Игналинской АЭС, недостаточно, заявил премьер-министр Литвы.

  • Обед
    Детский русский

    В Румынии откроют первый русскоязычный детский сад в рамках проекта по развитию экономических, культурных и спортивных связей с Россией.

  • Грузовой пассажирский паром Петербург в порту Пальяссааре
    В темноте

    Арестованный эстонскими властями за долги российский паром "Петербург" во второй раз отключили от берегового электроснабжения.

  • Митинг на улице Московская
    Быстрое решение

    Водоснабжение в районе Цхинвала, где накануне прошел митинг жителей, восстановили в течение нескольких часов.

  • Назарбаев: Си Цзиньпин назвал меня старшим братом
    По-братски

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.

  • Архивное фото президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова на борту самолета
    Проще надо быть

    В аппарате президента Кыргызстана объяснили, почему Сооронбай Жээнбеков вылетел с рабочим визитом в Россию обычным рейсом.

  • Новорожденные дети, архивное фото
    Большая семья

    В Согдийской области Таджикистана 35-летняя женщина родила четверых близнецов – троих мальчиков и одну девочку.

Новости

Все новости
Все новости

Обзоры

Мультимедиа

В Симферополе отпраздновали День России
Как отпраздновали День России
В Китае поймали рыбу с головой голубя
К чему привела любовь рыбы и голубя: китайские рыбаки выловили мутанта
Болельщики мундиаля
С рогами, флагами и громко кричат: болельщики чемпионата мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054