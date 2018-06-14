Режиссер Сагдиев о Говорухине: в Узбекистане учились на его работах

Станислав Говорухин скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Уход из жизни режиссера Станислава Говорухина стал утратой для кинематографа, он был человеком огромного таланта и высоких моральных качеств, заявил узбекский режиссер, сценарист и продюсер Рустам Сагдиев.

"Для нас в Узбекистане это большое потрясение и утрата. Кино потеряло человека огромного таланта и высоких моральных качеств", - сказал Сагдиев в интервью РИА Новости.

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По его словам, с именем Говорухина связаны яркие страницы истории советского и российского кинематографа. Сагдиев добавил, что в Узбекистане многие учились на работах Говорухина, они были важной частью общего кинопространства между Россией и Узбекистаном.

"Здесь его всегда высоко ценили и уважали за профессиональное мастерство и преданность делу", - добавил он.

Узбекский режиссер также он выразил соболезнования родным, близким и всем, кто знал Говорухина.

Станислав Говорухин — актер, сценарист, режиссер. Он снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", Weekend, "Конец прекрасной эпохи". Говорухин сыграл в картинах "Асса" (Крымов), "Анкор, еще анкор!" (Комдив), "Любовь-морковь 3" (генерал), "Женская логика" (Стрельцов) и многих других. Он также написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг. Являлся депутатом Госдумы с 1996 года.