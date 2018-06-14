Здание почты Самарканда не будут сносить из-за строительства в центре

В СМИ ранее распространилась информация о том, что жители центральной части города обратились в суд по поводу строительства нового здания Самаркандского государственного медицинского института, поскольку считают его незаконным.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Хокимият Самарканда прокомментировал информацию о сносе построек в исторической части города. В частности власти опровергли сообщения об угрозе сноса здания почты, построенного более века назад, сообщает корреспондент Sputnik.

В местных и нескольких иностранных изданиях распространилась информация о том, что жители центральной части города обратились в суд по поводу строительства нового здания Самаркандского государственного медицинского института, поскольку считают его незаконным.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Два крупных современных путепровода построят в Самарканде

Сообщалось также, что историческое здание почты, построенное более века назад, тоже оказалось на территории строительства и сейчас под угрозой сноса. По некоторым данным, эта зона находится под надзором Комитета по охране исторических памятников, но несмотря на это строительство продолжается.

"На месте жилых и нежилых зданий по улицам Амира Темура, Бустонсарой и Шохрух, на основании генерального плана, утвержденного государственным унитарным предприятием "ТошбошпланЛИТИ", и приказов хокима Самарканда от 4 марта 2011 года и 2 мая 2017 года выделено 0,5 га земли для строительства нового здания СамМИ", — говорится в сообщении хокимията.

Также в хокимияте подчеркнули, что на основании 41-й статьи протокола расширенного собрания с участием президента от 27-28 августа и 2 сентября 2017 года и на основании решения президента "Об утверждении инвестиций и инфраструктурных проектов" от 3 февраля 2018 года, строительство здания Самаркандского медицинского института на выделенной площади внесено в Инвестиционный проект.

На основе этих документов вынесено решение хокима города Самарканда от 11 мая 2018 года "О сносе жилых и нежилых зданий". В первом приложении этого решения изложен список зданий, которые попадают под площадь строительства и должны быть снесены.

Для исполнения решения хокима владельцы жилых и нежилых помещений официально письменно уведомлены.

"В СМИ пишут, что объекты, попавшие под снос, являются историческими и культурным наследием. На самом деле эти объекты не являются историческими. Об этом получено соответствующее заключение Главного управления по пользованию и защите объектов, являющихся историческим наследием, при Министерстве культуры Республики Узбекистан", — пояснили в хокимияте.

Проект будущего учебного корпуса также утвержден Комитетом по градостроительству, в работе которого участвовала межрегиональная госинспекция.

В хокимияте добавили, что здание почты Самарканда расположено как минимум в 12 метрах от места строительства.

Учебные здания Самаркандского мединститута сейчас расположены по всему городу. После строительства нового здания будущие доктора получат возможность учиться в одном корпусе.