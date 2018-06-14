Кого назначили главой Управления сотрудничества со странами Европы

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Начальником Управления сотрудничества со странами Европы Министерства иностранных дел Узбекистана назначили Нодира Ганиева, сообщает пресс-служба ведомства.

Sputnik / Михаил Воскресенский Сына Батыра Парпиева освободили от должности в МИД

Ранее он работал начальником отдела в данном управлении.

При этом Управление по делам США и стран Америки возглавляет Саид Рустамов, Управление по сотрудничеству со странами Среднего и Ближнего Востока - Отабек Акбаров, Управление по сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона – Равшанбек Алимов, Управление по делам ООН и международным отношениям – Ильдар Шигабутдинов.

В конце мая в МИД прошли кадровые назначения. Заместителем министра назначили Дилшода Ахатова, начальником Консульско-правового департамента – Ульфата Кадырова, а сына экс-главы Государственного налогового комитета Батыра Парпиева освободили от этой должности.