В аэропорту Ташкента откроют новый терминал

Помещение вводит в эксплуатацию национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари", оно предназначено для пассажиров международных линий.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 15 июня открывает в аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова новый терминал, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Аэропорт Бухары стал лучшим в странах СНГ

Помещение предназначено для досмотра и паспортного контроля пассажиров международных линий, оно значительно увеличит пропускную способность аэропорта.

Пассажиров, прибывающих в пятницу рейсом авиакомпании из Сеула, торжественно встретит в новом терминале руководство перевозчика, аэропорта и представители СМИ.

"В новом терминале установлены новое инженерно-технологическое оборудование, система Wi-Fi, действуют "зеленый" и "красный" коридоры, четыре багажные ленты, 24 пункта паспортного контроля, пункт визового обеспечения, два пункта обмена валюты, два магазина Duty free и два кафетерия. Время прохождения паспортного контроля сократится до двух минут, ранее данная процедура занимала 7-10 минут", — говорится в сообщении.

С 2017 году в аэропорту столицы проводят реконструкцию старого здания площадью 9,8 тысячи квадратных метров. Генеральная проектная организация – "Ташгипрогор", демонтажные и строительно-монтажные работы выполняют специалисты Qurilish Birlashmasi. Ориентировочная стоимость составила 140 миллиардов сумов.

В начале июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительных работ на территории будущего аэродрома в Кибрайском районе. Современная воздушная гавань там появится в 2018-2020 годах.