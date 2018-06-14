Кто сможет рассчитывать на вакцинацию от гриппа за счет бюджета

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана определило семь категорий граждан, которые наиболее подвержены риску заражения гриппом, следует из проекта постановления "О мерах по профилактике гриппа среди населения, подверженного повышенному риску заражения и тяжелым осложнениям".
Проект документа опубликован на портале для обсуждения проектов нормативно-правовых актов Узбекистана. Оставить свой комментарий все желающие могут до 28 июня.
На предсезонную вакцинацию от гриппа за счет государства смогут рассчитывать только дети, проживающие в домах "Мехрибонлик", "Мурувват", "Саховат" и других учреждениях.
Беременные женщины, пожилые люди и медицинские работники смогут пройти вакцинацию только за счет собственных средств.
Как следует из проекта постановления, с 2019 года Министерство финансов будет обязано ежегодно выделять для вакцинации от гриппа необходимые средства, а Министерство здравоохранения – обеспечивать доставку вакцин и сам процесс вакцинации.