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Медицинский работник делает укол

Кто сможет рассчитывать на вакцинацию от гриппа за счет бюджета

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Проект постановления "О мерах по профилактике гриппа среди населения, подверженного повышенному риску заражения и тяжелым осложнениям" опубликован для общественного обсуждения.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана определило семь категорий граждан, которые наиболее подвержены риску заражения гриппом, следует из проекта постановления "О мерах по профилактике гриппа среди населения, подверженного повышенному риску заражения и тяжелым осложнениям".

Проект документа опубликован на портале для обсуждения проектов нормативно-правовых актов Узбекистана. Оставить свой комментарий все желающие могут до 28 июня.

Министр здравоохранения РУз Алишер Шадманов
Пресс-служба Минздрава РУз
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В число лиц, подверженных повышенному риску заражения и тяжелым осложнениям гриппа, вошли семь категорий: беременные женщины, дети (старше 6 месяцев) и взрослые с определенными хроническими заболеваниями, пожилые люди, пациенты учреждений для престарелых и инвалидов, дети в возрасте от 6 до 59 месяцев, медработники, воспитанники домов "Мехрибонлик", "Мурувват", "Саховат", детских городков и домов ребенка, школ для детей с отклонениями в физическом или психическом развитии.

На предсезонную вакцинацию от гриппа за счет государства смогут рассчитывать только дети, проживающие в домах "Мехрибонлик", "Мурувват", "Саховат" и других учреждениях.

Беременные женщины, пожилые люди и медицинские работники смогут пройти вакцинацию только за счет собственных средств.

Как следует из проекта постановления, с 2019 года Министерство финансов будет обязано ежегодно выделять для вакцинации от гриппа необходимые средства, а Министерство здравоохранения – обеспечивать доставку вакцин и сам процесс вакцинации.




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