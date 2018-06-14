Инвалидам и сиротам в Самарканде подарили 52 квартиры

До конца года власти обещают передать нуждающимся еще 50 помещений, их запрещают продавать.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. В Самарканде инвалидам I группы и круглым сиротам в июне вручили ключи от 52 квартир, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Пресс-служба хокимията Самарканда Что ответил хокимият Самарканда по поводу строительства в центре города

При этом власти подчеркивают, что эту недвижимость нельзя продавать.

Новое жилье расположено в трехэтажном здании на проспекте Спитамена, ранее оно принадлежало профессиональному колледжу транспорта и коммунального хозяйства.

На ремонт старого и ветхого дома администрация потратили 2,1 миллиона сумов. Нуждающимся предоставили восемь двухкомнатных и 44 однокомнатных квартиры.

По словам хокима области Туробжона Джураева, этот акт милосердия и гуманизма можно назвать проявлением постоянной заботы государства о малообеспеченных семьях и гражданах с ограниченными возможностями.

Владельцев поздравили председатель областного отделения фонда "Нуроний" Хасан Нормурадов и настоятель Покровской церкви отец Роман.

Собравшиеся прошли по квартирам и ознакомились с условиями проживания, убедились в комфортности.

В доме работает медицинский кабинет, библиотека и швейный цех. В будущем планируют создать восемь рабочих мест.

До конца года хокимият обещает подарить сиротам и инвалидам еще 50 квартир.