Инвалидам и сиротам в Самарканде подарили 52 квартиры

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. В Самарканде инвалидам I группы и круглым сиротам в июне вручили ключи от 52 квартир, сообщает портал "Новости Узбекистана".
При этом власти подчеркивают, что эту недвижимость нельзя продавать.
Новое жилье расположено в трехэтажном здании на проспекте Спитамена, ранее оно принадлежало профессиональному колледжу транспорта и коммунального хозяйства.
На ремонт старого и ветхого дома администрация потратили 2,1 миллиона сумов. Нуждающимся предоставили восемь двухкомнатных и 44 однокомнатных квартиры.
По словам хокима области Туробжона Джураева, этот акт милосердия и гуманизма можно назвать проявлением постоянной заботы государства о малообеспеченных семьях и гражданах с ограниченными возможностями.
Владельцев поздравили председатель областного отделения фонда "Нуроний" Хасан Нормурадов и настоятель Покровской церкви отец Роман.
Собравшиеся прошли по квартирам и ознакомились с условиями проживания, убедились в комфортности.
В доме работает медицинский кабинет, библиотека и швейный цех. В будущем планируют создать восемь рабочих мест.
До конца года хокимият обещает подарить сиротам и инвалидам еще 50 квартир.