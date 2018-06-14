В Узбекистане возобновят традицию вручения золотых и серебряных медалей

"Золотые" и "серебряные" медалисты дополнительно получат по 50% и №0% баллов к итоговым оценкам соответственно на вступительных экзаменах в вузы.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Традицию вручения золотых и серебряных медалей выпускникам средних общеобразовательных школ планируют возобновить в Узбекистане, соответствующий проект постановления правительства обнародован в четверг.

Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. В соответствии с графиком разработчика постановления – министерства народного образования Узбекистана – документ планируют ввести в действие в конце июня.

"Выпускники 11-х классов могут получить золотую медаль за оценки "отлично" по всем промежуточным, итоговым контрольным работам и по итогам четвертей и годов по всем предметам по окончании 10-11-классов, примерное поведение, активное участие в общественной жизни", — говорится в тексте документа.

Серебряную медаль планируется вручать за оценки "отлично" по итогам всех годов по всем предметам по окончании 10–11-классов, а также за примерное поведение и активное участие в общественной жизни.

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В соответствии с постановлением, "золотые" и "серебряные" медалисты также получат дополнительные баллы на вступительных экзаменах в вузы – 50% и 30% к итоговым оценкам соответственно. Кроме того, в документе говорится, что правительство поручит министерству народного образования ежегодно на сайте публиковать информацию о выпускниках, которые получили медали, и врученных им аттестатах.

Награждение золотыми и серебряными медалями лучших выпускников средних школ отменили в начале 90-х годов. С 2009 года в Узбекистане действовало девятилетнее общее среднее образование. По поручению президента страны Шавката Мирзиеева с этого учебного года в школах восстановили 11-летнее среднее образование. В конце 2017 года в республике действовало более 9,6 тысячи общеобразовательных школ, в которых обучались 5,25 миллиона учащихся.