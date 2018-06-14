Генпрокуратура Узбекистана и ООН будут бороться преступностью

Согласно подписанному меморандуму Генпрокуратура и Управление ООН по наркотикам будут совместно обучать сотрудников, а также обмениваться опытом и информацией.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана и Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Ранее генпрокурор Узбекистана Отабек Муродов посетил Австрию с рабочим визитом. В ходе переговоров с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором UNODC Юрием Федотовым они подписали этот документ, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры.

"Меморандум определяет ключевые направления и формы взаимодействия в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, коррупцией и другими видами преступлений, обучения сотрудников органов прокуратуры, а также обмена передовым опытом и информацией", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что этот документ позволит вывести взаимное сотрудничество на качественно новый уровень и будет способствовать эффективной реализации намеченных целей.