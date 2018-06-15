Паспортные столы Ташкента будут работать в дни Рамазан хайита

Прием будет вестись по всем вопросам паспортно-визовой сферы.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Паспортные столы Ташкента продолжат работу во время празднования Рамазан хайита, сотрудники Управления миграции и оформления гражданства и его районных отделов не будут отдыхать 16 и 17 июня, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

"Данное решение принято ГУВД города Ташкента для того, чтобы все, кто еще не обратился по поводу получения паспорта, содержащего биометрические данные владельца, успели сделать это до 1 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Прием будет вестись и по другим вопросам паспортно-визовой сферы.

Напомним, с 1 июля 2018 года паспорта, не содержащие биометрических данных владельца, будут признаны недействительными. В связи с этим в начале месяца паспортные столы Ташкента работают шесть дней в неделю с 8:00, за исключением дня профилактики – четверга.

В честь празднования Рамазан хайита 15, 16 и 17 июня объявлены в Узбекистане выходными днями.