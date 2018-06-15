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О запрете на выезд за границу из-за долгов можно будет узнать онлайн

CC0 / pixabay
Общество
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Чтобы получить данные о конкретном гражданине, нужно ввести его фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта в поля формы на сайте Бюро принудительного исполнения.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Сервис, позволяющий узнать об ограничениях на выезд из страны для любого гражданина, заработал в тестовом режиме на сайте Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.

Для получения данных о наличии ограничений на выезд из Узбекистана для конкретного гражданина, нужно ввести в поля формы его фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта.

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Напомним, база данных должников, к которой имеют доступ все государственные структуры, заработала в республике с 1 мая. Проверку на отсутствие долгов узбекистанцы обязаны будут проходить при каждом обращении за определенными видами услуг или при сделках. Должникам откажут в 21 виде услуг и сделок, в том числе в выезде за границу, покупке автомобиля, получении кредита.

Препятствием для выезда за границу могут стать долги по оплате электроэнергии, природного газа, водоснабжения и водоотведения, а также по исполнительным документам имущественного характера.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана



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