Плов и праздничный намаз: в Узбекистане отмечают Рамазан хайит

В столице молитва в честь Рамазан хайита прозвучала в 05:00, мусульмане просят у Аллаха принять их пост и приумножить вознаграждение за благие дела.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. В Узбекистане 15 июня наступил один из главных мусульманских праздников – Рамазан хайит, в центральной мечети "Хазрати Имам" собралось около 60 тысяч человек, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Владимир Песня Шавкат Мирзиёев помиловал свыше 200 человек в связи с окончанием Рамадана

Праздничная молитва началась в 05:00, метро и автобусы начали работу за час до этого. После намаза верующие отмечают праздник – идут в гости к родным и близким, угощают друг друга сладостями и пловом.

Одной из важнейших традиций также считается посещение кладбищ. Люди убирают могилы родственников и приводят в порядок территорию.

Накануне в 13 мечетях Ташкента и Ташкентской области установили информационные киоски для пожертвований – садака (добровольные пожертвования) и закята (обязательная милостыня).

В 2018 году размер закята, который вычисляется из средней рыночной стоимости одного грамма золота, составляет 400 тысяч сумов.

Как сообщили журналистам в управлении мусульман Узбекистана, в этот день верующие просят Аллаха принять их пост и молитвы, приумножить вознаграждение за благие дела и простить грехи.

Рамазан хайит – праздник, который завершает священный месяц Рамадан. В этом году его впервые будут отмечать три дня – с 15 по 17 июня.

На этой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в честь окончания Рамадана подписал указ о помиловании 226 заключенных.

Утром в пятницу глава государства поздравил узбекистанцев с праздником и отметил, что его особое значение полностью созвучно проводимой сегодня в стране политике.