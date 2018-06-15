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Лола Каримова

Лола Каримова-Тилляева поздравила мусульман с окончанием Рамадана

REUTERS / Muhammadsharif Mamatkulov
Общество
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Младшая дочь первого президента Узбекистана пожелала, чтобы благодать священного месяца сопровождала верующих каждый день.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram поздравила соотечественников с окончанием Рамадана.

"Поздравляю вас с праздником Ийд ал-Фитр. Пусть Господь благословит все ваши добрые деяния, и пусть благодать и свет, дарованные этим священным месяцем, сопровождают вас каждый день. Ийд Муборак!" - написала она.

Поздравление девушка сопроводила фотографией мечети Ислом Ота в Ташкенте, названной в честь ее отца Ислама Каримова.

Поздравляю вас с праздником Ийд ал-Фитр. Пусть Господь благословит все ваши добрые деяния, и пусть благодать и свет, дарованные этим священным месяцем, сопровождают вас каждый день. Ийд Муборак! На фото: Мечеть Ислом-ота (г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Фаргона йули) Барчангизни кириб келган Рамазон ҳайити билан муборакбод этаман. Меҳрибон Аллоҳдан ушбу муқаддас ойда топилган савоб ва ҳаловат барчангизга ҳар куни ҳамрох бўлишини сўрайман. Ийд Муборак! Суратда: Ислом-ота масжиди (Тошкент ш., Яшнаобод тумани, Фарғона йўли кўчаси) A very happy and peaceful Eid al-Fitr to you and your families. May God bless your good deeds and may the light, grace and blessings bestowed upon over this month accompany you every day. Eid Mubarak! (In the photo: Islom-ota Mosque in Tashkent)

Публикация от Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva)

Праздник Ураза-байрам, который по-арабски называется Ид-аль-Фитр, отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого верующие все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимались и верующие собирались на ифтары — совместные разговения.

По преданию, праздник установил сам пророк Мухаммед в 624 году. В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" ("Благословенного праздника!").

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Теги:
Лола Каримова-Тилляева



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