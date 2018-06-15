Лола Каримова-Тилляева поздравила мусульман с окончанием Рамадана

Младшая дочь первого президента Узбекистана пожелала, чтобы благодать священного месяца сопровождала верующих каждый день.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram поздравила соотечественников с окончанием Рамадана.

"Поздравляю вас с праздником Ийд ал-Фитр. Пусть Господь благословит все ваши добрые деяния, и пусть благодать и свет, дарованные этим священным месяцем, сопровождают вас каждый день. Ийд Муборак!" - написала она.

Поздравление девушка сопроводила фотографией мечети Ислом Ота в Ташкенте, названной в честь ее отца Ислама Каримова.

Праздник Ураза-байрам, который по-арабски называется Ид-аль-Фитр, отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого верующие все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимались и верующие собирались на ифтары — совместные разговения.

По преданию, праздник установил сам пророк Мухаммед в 624 году. В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" ("Благословенного праздника!").