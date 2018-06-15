13:23 15 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев поздравил глав мусульманских стран с Рамазан хайитом

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
11 0 0

Президент Узбекистана направил послания лидерам Афганистана, Бангладеш, Арабских Эмиратов, Таджикистана, Турции.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил лидеров мусульманских стран с праздником Рамазан хайитом, сообщает пресс-служба главы государства.

"В частности, поздравительные послания направлены главам государств и правительств Афганистана, Бангладеш, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Иордании, Кувейта, Малайзии, Египта, Азербайджана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сингапура, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Ирана, Омана, Катара, Кыргызстана, Казахстана и других зарубежных стран", - уточняется на сайте.

Кроме того, поздравления получили главы международных организаций – Азиатского банка развития, Шанхайской организации сотрудничества, Управления верховного комиссара ООН по правам человека, Организации исламского сотрудничества, Управления мусульман Кавказа.

В 05:00 в Ташкенте прошел праздничный намаз, совершить молитву в центральной мечети "Хазрати Имам" собрались около 60 тысяч человек. За час до этого для удобства верующих начали работу автобусы и метро.

После намаза мусульмане начали отмечать важнейший мусульманский праздник – отправились в гости к родным и близким, сели за праздничные столы, для которых приготовлены плов и сладости.

Еще одна традиция – посещение кладбищ. В эти дни верующие приходят на могилы родственников и приводят в порядок территорию.

Ранее Шавкат Мирзиёев также поздравил с Рамазан хайитом узбекистанцев.

По его словам, проводимая в стране политика отвечает глубокому смыслу праздника.

В 2018 году Рамазан хайит впервые в Узбекистане будут отмечать три дня – с 15 по 18 июня.

По теме

Плов и праздничный намаз: в Узбекистане отмечают Рамазан хайит
Теги:
президент, поздравление, Религиозные праздники



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Назарбаев: Си Цзиньпин назвал меня старшим братом
    По-братски

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.

  • Мужчина нянчит своего ребенка. Архивное фото
    Папа может

    В Кыргызстане более 90% мужчин готовы взять отпуск по уходу за детьми – что по этому поводу говорится в законодательстве?

  • Баннер чемпионата мира по футболу 2018, архивное фото
    "Заоблачный" подарок

    Авиакомпания "Сомон Эйр" совместно с Федераций футбола Таджикистана подарила болельщикам республики два билета на матч Россия-Египет.

  • Главный редактор телеканала RT и Sputnik Маргарита Симоньян
    За дружбу!

    Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выпила вина с премьером Армении Николом Пашиняном и задала ему важный вопрос.

  • Кошелек
    Пенсия после смерти

    Латвийцам дали возможность выбирать, кто и как будет наследовать накопленный ими пенсионный капитал.

  • Пистолет (короткоствольное оружие)
    Где твой черный пистолет?

    Оружейный фонд Литвы больше не будет единственной организацией, имеющей лицензию на продажу пистолетов, теперь ими смогут торговать частные предприятия.

  • Назарбаев: Си Цзиньпин назвал меня старшим братом
    По-братски

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.

  • Мужчина нянчит своего ребенка. Архивное фото
    Папа может

    В Кыргызстане более 90% мужчин готовы взять отпуск по уходу за детьми – что по этому поводу говорится в законодательстве?

  • Баннер чемпионата мира по футболу 2018, архивное фото
    "Заоблачный" подарок

    Авиакомпания "Сомон Эйр" совместно с Федераций футбола Таджикистана подарила болельщикам республики два билета на матч Россия-Египет.

Новости

Все новости
Все новости

Обзоры

Мультимедиа

Болельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
Старт дан: в Москве открыли чемпионата мира по футболу - 2018
Световое шоу на фасаде Большого театра накануне ЧМ-2018 по футболу
Футбол на фасаде Большого: в Москве показали уникальное шоу
Болельщики мундиаля
С рогами, флагами и громко кричат: болельщики чемпионата мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054