Шавкат Мирзиёев поздравил глав мусульманских стран с Рамазан хайитом

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил лидеров мусульманских стран с праздником Рамазан хайитом, сообщает пресс-служба главы государства.

"В частности, поздравительные послания направлены главам государств и правительств Афганистана, Бангладеш, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Иордании, Кувейта, Малайзии, Египта, Азербайджана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сингапура, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Ирана, Омана, Катара, Кыргызстана, Казахстана и других зарубежных стран", - уточняется на сайте.

Кроме того, поздравления получили главы международных организаций – Азиатского банка развития, Шанхайской организации сотрудничества, Управления верховного комиссара ООН по правам человека, Организации исламского сотрудничества, Управления мусульман Кавказа.

В 05:00 в Ташкенте прошел праздничный намаз, совершить молитву в центральной мечети "Хазрати Имам" собрались около 60 тысяч человек. За час до этого для удобства верующих начали работу автобусы и метро.

После намаза мусульмане начали отмечать важнейший мусульманский праздник – отправились в гости к родным и близким, сели за праздничные столы, для которых приготовлены плов и сладости.

Еще одна традиция – посещение кладбищ. В эти дни верующие приходят на могилы родственников и приводят в порядок территорию.

Ранее Шавкат Мирзиёев также поздравил с Рамазан хайитом узбекистанцев.

По его словам, проводимая в стране политика отвечает глубокому смыслу праздника.

В 2018 году Рамазан хайит впервые в Узбекистане будут отмечать три дня – с 15 по 18 июня.