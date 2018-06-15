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В Крыму праздник Ураза-байрам объявили официальным выходным

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
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Более двух тысяч мусульман приняли участие в самом многочисленном праздничном намазе в Симферополе.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. На полуострове Крым глава республики Сергей Аксенов объявил праздник Ураза-Байрам официальным выходным днем, сообщает РИА Новости.

Праздничная молитва в соборной мечети Хазрати Имам
© muslim.uz
Плов и праздничный намаз: в Узбекистане отмечают Рамазан хайит

В самом многочисленном праздничном намазе в Доме культуры профсоюзов в Симферополе приняли участие более двух тысяч верующих мусульман, он состоялся в 5:30, начал молитву муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев.

Он поздравил собравшихся и призвал их к взаимному уважению, сплоченности и взаимопониманию.
Кроме того, намазы прошли во всех мечетях Крыма.

Напомним, что в Узбекистане праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, носит название Рамазан хайит.

Праздничная молитва в центральной мечети Ташкента Хазрати имам прошла в 5:00, там собралось около 60 человек.

В этот день верующие посетят родных и близких и проведут время за праздничным столом, для которого приготовили плов и сладости.

Кроме того, важной традицией праздника считается посещение кладбищ. Мусульмане вспоминают умерших родственников, убирают могилы и близлежащую территорию.

В Узбекистане в 2018 году для празднования Рамазан хайита впервые выделили три выходных дня.

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Теги:
мечеть, выходные, Религиозные праздники



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