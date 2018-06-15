В Крыму праздник Ураза-байрам объявили официальным выходным

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. На полуострове Крым глава республики Сергей Аксенов объявил праздник Ураза-Байрам официальным выходным днем, сообщает РИА Новости.
В самом многочисленном праздничном намазе в Доме культуры профсоюзов в Симферополе приняли участие более двух тысяч верующих мусульман, он состоялся в 5:30, начал молитву муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев.
Он поздравил собравшихся и призвал их к взаимному уважению, сплоченности и взаимопониманию.
Кроме того, намазы прошли во всех мечетях Крыма.
Напомним, что в Узбекистане праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, носит название Рамазан хайит.
Праздничная молитва в центральной мечети Ташкента Хазрати имам прошла в 5:00, там собралось около 60 человек.
В этот день верующие посетят родных и близких и проведут время за праздничным столом, для которого приготовили плов и сладости.
Кроме того, важной традицией праздника считается посещение кладбищ. Мусульмане вспоминают умерших родственников, убирают могилы и близлежащую территорию.
В Узбекистане в 2018 году для празднования Рамазан хайита впервые выделили три выходных дня.