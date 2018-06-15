В Узбекистане покажут телешоу о мотоциклистах-путешественниках

Съемки первого сезона телешоу проходили в Узбекистане при поддержке Госкомтуризма.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Первое в Узбекистане телешоу "Дорогой дружбы" стартует на канале Dunyo Bo’ylab с 1 июля, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Пресс-служба Госкомтуризма Съемки телешоу "Дорогой дружбы"

Трое друзей-мототуристов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана путешествуют по городам республики, встречаются с местными жителями, посещают древние памятники, пробуют местную кухню и рассказывают зрителям об условиях, созданных для туристов в том или ином регионе.

Пресс-служба Госкомтуризма Съемки телешоу "Дорогой дружбы"

Съемки первого сезона, проходившие при поддержке Государственного комитета по туризму, уже завершились.