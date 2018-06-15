Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Центра исламской цивилизации

В центре будут располагаться библиотека и музей.

ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Шавкат Мирзиёев 15 июня посетил участок строительства Центра исламской цивилизации. Об этом пишет пресс-служба президента.

В день празднования Рамазан хайита Мирзиёев заложил символический камень в фундамент здания Центра исламской цивилизации.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев 15 июня - в день празднования Рамазан хайита - посетил участок строительства Центра исламской цивилизации

"Глава нашего государства поздравил собравшихся на мероприятие религиозных деятелей, а также отметил глубокую символичность начала строительства данного центра в этот светлый праздник", - говорится в сообщении.

Узбекский лидер выразил надежду, что центр поможет в воспитании молодежи, развитии науки и культуры и укреплении мира.

В центре будет налажена научно-исследовательская деятельность, организован музей.

Здание центра будет возведено в традициях национального зодчества, в виде мечети с куполом. Комплекс будет включать в себя библиотеку, информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал и служебные помещения.