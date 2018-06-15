Президент Узбекистана почтил память Ислама Каримова

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 15 июня возложил цветы к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его памяти.

"Были прочитаны суры из Корана и молитвы за покойного", - пишет пресс-служба узбекского лидера.

Пятнадцатого июня в Узбекистане отмечается Рамазан хайит, знаменующий окончание священного месяца Рамадан. В связи с праздником в республике объявлены трехдневные выходные.

Ранее в праздничный день глава страны заложил символический камень в фундамент строящегося здания Центра исламской цивилизации.