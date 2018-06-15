В аэропорту Ташкента заработал новый терминал

ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 15 июня открыла в аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова новый терминал.
Сегодня в полдень терминал принял первых пассажиров, прилетевших рейсом "Узбекских авиалиний" из Сеула в Ташкент. Руководство НАК и воздушной гавани встретили пассажиров с цветами под звуки карнаев и сурнаев.
Президентом Республики Узбекистан Ш.Мирзиёевым в целях повышения эффективности инфраструктуры столичного аэропорта, увеличения пропускной способности и повышения качества услуг для пассажиров в 2017 году было принято решение о реконструкции бывшего здания местных воздушных линий (МВЛ) под дополнительную зону прилета международных авиалиний аэропорта Ташкент. На основании данного решения старое здание МВЛ было реконструировано.
Новый терминал отвечает всем международным стандартам, он оснащен современным инженерно-технологическим оборудованием, которое позволяет максимально удовлетворить потребности клиентов, предоставляя услуги на высоком уровне, и значительно сократить время прохождения формальных процедур при въезде в страну.
На прохождение паспортного контроля требуется всего лишь 7-10 минут, ранее данная процедура занимала 15-20 минут. В зоне получения багажа установлено четыре багажных транспортера. Время доставки багажа с самолета на багажную ленту составляет 10 минут. Таким образом, прилетающие гости и граждане Узбекистана смогут завершить все формальные процедуры в аэропорту в течение 20-30 минут.
Предусмотрены условия и для встречающих лиц: на привокзальной площади установлены беседки, сооружен навес, построены три фонтана. Недалеко от здания имеется парковка для частных машин. Прямо у выхода из аэровокзала выделена зона для такси.
Сегодня в аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова функционируют четыре пассажирских терминала, две взлетно-посадочные полосы, есть 101 стоянка для самолетов разной модификации.