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Донор во время процедуры сдачи крови на станции переливания крови

В Намангане число доноров крови возросло до 500 в месяц

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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В прошлые годы их количество не превышало двух тысяч в год, самых активных отмечают наградами в областном центре крови.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. В Намангане количество доноров крови в 2018 году возросло до 500 человек в месяц, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Как заявил журналистам исполняющий обязанности главного врача областного центра крови Зокир Ходжимирзаев, ранее их число не превышало двух тысяч в год.

Накануне во всем мире отмечали День донора, в Намангане в центр сдачи пришли около 50 добровольцев.

Самых активных отметили наградами.

По словам Ходжимирзаева, специалисты стремятся организовать достойную встречу для каждого желающего стать донором. По области проводят выездные рейды.

Цель утверждения даты – пропаганда добровольного и бесплатного донорства.

Тема кампании в 2018 году – "Донорство крови как акт солидарности". Речь идет об основополагающих человеческих ценностях – альтруизме, уважении, сочувствии и доброте.

Всемирный день донора приурочен к дате рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера, который в 1930 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие групп крови.

Этот день отмечают 193 государства-участника ООН и 181 национальное общество Красного креста, а также 50 добровольных донорских организаций.

Одна из целей ВОЗ в сфере донорства – к 2020 году обеспечить все страны запасами крови благодаря добровольным донорам.

Теги:
Наманган, Медицина и здоровье, донор



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