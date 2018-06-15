Печальная статистика: Узбекистан стал третьим по числу суицидов в ЦА

На первой строчке с индикатором 22,5 на 100 тысяч человек в год оказался Казахстан, за ним идет Кыргызстан.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения в июне опубликовала статистику суицидов, Узбекистан занимает третье место в Центральной Азии, говорится в исследовании.

AP Photo / Anvar Ilyasov В Ташкенте школьница повесилась у себя дома

Самый высокий показатель в регионе – у Казахстана. В этой стране в 2016 году индикатор суицидов составил 22,5 на 100 тысяч человек.

В Кыргызстане показатель равен 8,3, в Узбекистане – 7,4.

На четвертом и пятом местах – Туркменистан и Таджикистан, там индикаторы составили 6,7 и 2,5.

Больше всего самоубийств совершают в Литве, России и Гайане, меньше всего – в Антигуа, Барбуде, Барбадосе и на Багамских островах.

С апреля в Узбекистане плотно занимаются профилактикой самоубийств. Правоохранителей обязали незамедлительно сообщать в психиатрические службы о каждом случае попыток суицида, это предусмотрено в постановлении президента "О мерах по коренному совершенствованию системы оказания психиатрической помощи".

К июлю Министерство здравоохранения республики должно разработать акт, регулирующий порядок организации работы службы по предотвращению суицидов.

Кроме того, программа предусматривает введение в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи должности врача-суицидолога.