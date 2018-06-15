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Школьные будни

В Узбекистане зарплаты учителям могут увеличить на 24 процента

© Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
Общество
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Также педагоги получать возможность раз в год проходить бесплатное медицинское обследование.

ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября 2018 года могут увеличить зарплаты учителям старших классов на 24 процента, а начальных - на 10.

Учитель распаковывает прибор в одном из классов школы
© Sputnik / Александр Кряжев
В Узбекистане учителей избавят от бюрократической нагрузки

Об этом говорится в проекте постановления президента республики о повышении социального статуса сотрудников народного образования, опубликованном на портале СОВАЗ.

Кроме того, лучших учителей будут отправлять за границу для повышения классификации.

К тому же, за счет профсоюзов педагоги смогут ездить в исторические и природные места.

Также учителя получать возможность раз в год проходить бесплатное медицинское обследование.

Еще сотрудники средних образовательных учреждений смогут претендовать на получение льготных кредитов для покупки жилья.

Отметим, что в законопроекте прописан запрет на привлечение учителей к работам, не относящихся к их профессии.

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Теги:
Школа, Зарплата и другие выплаты, учителя



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