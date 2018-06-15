В Узбекистане зарплаты учителям могут увеличить на 24 процента

ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября 2018 года могут увеличить зарплаты учителям старших классов на 24 процента, а начальных - на 10.
Об этом говорится в проекте постановления президента республики о повышении социального статуса сотрудников народного образования, опубликованном на портале СОВАЗ.
Кроме того, лучших учителей будут отправлять за границу для повышения классификации.
К тому же, за счет профсоюзов педагоги смогут ездить в исторические и природные места.
Также учителя получать возможность раз в год проходить бесплатное медицинское обследование.
Еще сотрудники средних образовательных учреждений смогут претендовать на получение льготных кредитов для покупки жилья.
Отметим, что в законопроекте прописан запрет на привлечение учителей к работам, не относящихся к их профессии.