В Узбекистане могут легализовать тонировку стекол автомобилей

Для того, чтобы ездить на машине с тонированными стеклами на законных основаниях, автовладельцам придется заплатить.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан рассматривается предложение о легализации тонировки стекол автомобилей.

Депутаты предлагают узаконить тонировку, использую опыт зарубежных стран - когда автовладельцы платят определенную сумму за эксплуатацию машин с затемненным окнами.

Как сообщает kun.uz со ссылкой на документ, рассматриваемый парламентариями, езда на автомобиле с тонированным задним лобовым стеклом обойдется узбекистанцам в 3,44 миллиона сумов, с задними боковыми - 6,9 миллиона сумов.

Девяносто процентов средств от продаж разрешения на тонировку будут получать местные бюджеты, из них в бюджет Ташкента будут поступать 50%, в бюджеты районов – 40%. Эти деньги станут использовать для реализации программы "Обод махалля" и других социальных проектов.

Депутаты предполагают, что доход от пяти процентов автомобилей с зарегистрированной тонировкой составит более 200 миллиардов сумов в год.