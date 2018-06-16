Рецепт бодрости, или Как ученые рассчитали правильную дозу кофе

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Исследователи из Американской академии медицины сна создали математический алгоритм, позволяющий составить для каждого человека безопасный режим употребления кофе.

Как сообщает Science Daily, соответствующие исчисления позволяют увеличить показатель бодрости от популярного напитка примерно на 65%.

© Sputnik / Валерий Мельников Спать и высыпаться: что нужно человеку для бодрости и хорошего настроения

Так, алгоритм предполагает употребление кофе "по часам". Чтобы определить дозировку, человек проходит тестирование, его ответы учитывают необходимое время активности, сна, массу тела, показатели артериального давления и другие важные факторы.

Пока сам алгоритм не раскрывается, поскольку расчёты проводились по заказу армии США. Сейчас технология тестируется на добровольцах из числа солдат американской армии, а после испытаний будет запатентована.