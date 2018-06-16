Лучшему блогеру Узбекистана вручили 15 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Ташкенте состоялась церемония награждения победителей Чемпионата блогеров Узбекистана, сообщает портал "Народное слово".
За обновлениями контента на специально созданном сайте наблюдали тысячи пользователей.
В результате звание чемпиона и денежная премия в размере 15 миллионов сумов досталась Шахнозе Турахужаевой.
Второе место заняли сразу двое участников: Хушнудбек Худойбердиев и Музаффар Косимов. Они получат по 8 миллионов сумов.
Третье место присудили четверым блогерам, которые набрали одинаковое количество баллов. Это Муслим Мирзажонов, Жавохир Иззатуллаев, Феруза Сатторова и Исроил Тиллабоев. Они получат по 5 миллионов сумов.
Отметим, что мероприятие было организовано Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана совместно с рядом национальных и зарубежных партнеров.