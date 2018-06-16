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В Ташкенте наградили лучших блогеров республики.

Лучшему блогеру Узбекистана вручили 15 миллионов сумов

© Фото: "Народное слово"
Общество
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В Ташкенте наградили лучших блогеров республики.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Ташкенте состоялась церемония награждения победителей Чемпионата блогеров Узбекистана, сообщает портал "Народное слово".

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© Sputnik / Александр Кряжев
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Старт чемпионату был дан 12 апреля. Заявки на участие подали около четырехсот блогеров. Они представили на суд жюри, читателей и подписчиков более 470 постов на государственном языке. После двух отборочных туров до финиша добрался 21 человек. В публикациях они поднимали самые актуальные и злободневные темы — образование, здравоохранение, правовая грамотность, экология и многое другое.

За обновлениями контента на специально созданном сайте наблюдали тысячи пользователей.

В результате звание чемпиона и денежная премия в размере 15 миллионов сумов досталась Шахнозе Турахужаевой.

Второе место заняли сразу двое участников: Хушнудбек Худойбердиев и Музаффар Косимов. Они получат по 8 миллионов сумов.

Третье место присудили четверым блогерам, которые набрали одинаковое количество баллов. Это Муслим Мирзажонов, Жавохир Иззатуллаев, Феруза Сатторова и Исроил Тиллабоев. Они получат по 5 миллионов сумов.

Отметим, что мероприятие было организовано Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана совместно с рядом национальных и зарубежных партнеров.

Теги:
Узбекистан



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